Москва, 12 октября, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Войска киевского режима попытались прорвать линию фронта в Запорожской области, но были отброшены на исходные позиции. Об этом сообщил 12 октября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Александр Погожев ИА REGNUM СВО

Он уточнил, что попытка прорыва была в районе городов Орехов и Гуляйполе. Киев бросил в атаку примерно по роте, боевиков поддерживали танки и бронированные машины. Передвижение этих сил было оперативно выявлено.

ВСУ понесли потери и были отброшены на исходные позиции, рассказал Рогов РИА Новости.

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