Кабул, , 15:47 — REGNUM Наряду с опасениями по поводу роста числа наркозависимых в Кабуле и других афганских городах, силовики талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляют, что в столице идёт процесс сбора и лечения наркозависимых. Об этом сообщает портал Darivoa.

Остановите наркотики Rebcenter Moscow

Халид Задран, представитель полиции Кабула, заявил, что за последний год не менее 13 000 наркозависимых были собраны и пролечены в наркологических центрах.

Задран добавил, что люди, пристрастившиеся к наркотиком, были собраны в разных частях Кабула отделом по борьбе с наркотиками командования полиции и подверглись лечению при помощи министерства здравоохранения.

Он также сообщил, что среди наркозависимых, прошедших лечение за этот период, более 100 человек были женщинами и детьми. Он добавил, что в Кабуле продолжается процесс сбора и лечения наркозависимых, и в ближайшее время в лечебные центры будут доставлены ещё 3000 таких людей.

Недавно заместитель премьер-министра правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абдул Салам Ханафи заявил, что, по их данным, в настоящее время в Афганистане насчитывается пять миллионов наркозависимых, из которых не менее одного миллиона составляют женщины и дети.

В то же время, некоторые жители Кабула говорят, что, несмотря на усилия по лечению наркозависимых в последние два десятилетия, число употребляющих наркотики не только не уменьшилось, но и увеличилось за этот период.

Джавад, житель Кабула, сказал «Голосу Америки» (СМИ, признанное в РФ иноагентом): «Число наркозависимых увеличилось, они живут в «Северном Дворце» среди могил, и им свободно поставляют наркотики. Правительство должно принять решительные меры в этом вопросе и не совершать показных действий».

Хотя талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили о лечении тысяч наркозависимых в Кабуле, в то же время статистика показывает, что во времена республики по всему Афганистану было 88 наркологических центров, а по данным талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), почти 50% этих центров закрылись из-за отсутствия финансирования и лекарств.

Ранее Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) сообщила о подписании соглашения с Управлением по борьбе с наркотиками и преступностью (УНП ООН), согласно которому лекарствами, медицинским оборудованием и различными предметами медицинского назначения будут обеспечены 17 наркологических центров в Афганистане.

Сообщается, что финансовая поддержка наркологических центров общей вместимостью 930 коек обойдётся не менее чем в два миллиона долларов.