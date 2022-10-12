Буй, Костромская область, , 17:04 — REGNUM Владимирский подрядчик сорвал реставрацию памятника погибшим в Великой Отечественной войне в Буе Кстромской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Памятник располагается на старом кладбище, где находится братская могила бойцов.

Памятник погибшим в Великой Отечественной войне в Буе Василий Дробыешев

По условиям контракта исполнитель (общество с ограниченной ответственностью «Тесла» из города Коврова во Владимирской области) должен был привести в порядок монумент и прилегающую к нему территорию до 30 сентября 2022 года. Цена договора превысила 2 миллиона рублей.

Рабочие успели подготовить почву под укладку плитки, сделали новый постамент для памятника, но не отреставрировали его. Кроме этого, около монумента должны были появиться гранитные стелы с выгравированными именами почивших.

«Подрядчик объяснил, что поставщик, у которого он заказал стелы, не смог поставить их в срок из-за нарушения логистических цепочек. Получается, что одно цепляется за другое — уложить плитку вокруг монумента можно только после установки стел, и так далее. Объект выглядит неприглядно. Но отмечу, что подрядчик не новичок, мы смотрели его портфолио, в нем довольно много выполненных задач. Это вселяет надежду на то, что после разрешения ситуации со стелами работы будут завершены быстро», — пояснили ИА REGNUM в Службе муниципального заказа Буя.

По сведениям заказчика, изготовить и поставить стелы в Буй должны до 25 октября. Если это произойдёт, завершить работы на объекте получится в пределах 3-5 дней. Несмотря на объективные причины подрядчику выставят штрафы за просрочки.

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