ВКС РФ поразили в Запорожье штаб «Правого сектора»* и узел связи «Азова»*
*запрещённая в России организация
Москва,
12 октября 2022, 15:44 — REGNUM Оперативно-тактическая и армейская авиация Воздушно-космических сил России за сутки поразили штаб националистической организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили 12 октября в Минобороны РФ.
ВКС РФ
Иван Шилов © ИА REGNUM
«В районе города Запорожье поражены штаб националистического формирования «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сообщили в российском оборонном ведомстве.
Кроме того, был поражен узел связи националистического формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и два пункта временной дислокации иностранных наемников.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.