* запрещённая в России организация

Москва, 12 октября, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Оперативно-тактическая и армейская авиация Воздушно-космических сил России за сутки поразили штаб националистической организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили 12 октября в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС РФ

«В районе города Запорожье поражены штаб националистического формирования «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, был поражен узел связи националистического формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и два пункта временной дислокации иностранных наемников.