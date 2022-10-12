Вологда, , 18:56 — REGNUM Инструменты бережливого производства особенно важны в работе предприятий, которые заполняют товарные ниши, освободившиеся после ухода иностранных брендов. В Волгоградской области благодаря нацпроекту «Производительность труда» улучшения внедряют десятки предприятий.

К примеру, Волжский газобетонный завод (ГБЗ-1) — крупный поставщик материалов для строительства — в октябре 2022 года приступил к оптимизации производства с выявления потерь. Об этом сообщает сайт Регионального центра компетенций. ГБЗ-1 — молодая компания. Ее продукция пользуется спросом на рынке строительных материалов., На производстве используют современное высокотехнологичное оборудование. Это делает продукцию максимально качественной. Единственный поток ГБЗ-1 — производство газобетона, его доля в выручке предприятия составляет 100%. Завод производит газобетонные блоки разнообразных конфигураций для строительства различных типов зданий. Продукция ГБЗ-1 использовалась при возведении таких значимых объектов инфраструктуры, как аэропорт «Гумрак» и стадион «Волгоград Арена».

Девять сотрудников завода уже прошли обучение инструментам технологий бережливого производства при поддержке экспертов национального проекта. За три дня они изучили основы бережливого производства, производственный анализ, систему 5С (систематизация, сортировка, соблюдение чистоты и порядка, постоянное совершенствование и другие дисциплины.

Инструменты бережливого производства внедрили и в волгоградской агрономической компании СТК-АГРО. Компания продает средства защиты растений, удобрения и семена, а также поставляет сельхозтехнику.

Полгода сотрудники предприятия с помощью экспертов национального проекта внедряли инструменты бережливого производства при поставке агрономической продукции — средств защиты растений — производителям сельскохозяйственных товаров. От этой операции компания получает почти 60% выручки.

Поскольку средства защиты растений — основные продукты в линейке продаж, сроки срывов поставок могли привести к репутационным рискам. За полгода время поставок снизилось на 18,9%, а выработка — количество товаров на одного работника за смену — увеличилась на 28%.

Этого добились благодаря внедрению адресного хранения на складах и заблаговременно направляемым заявкам в режиме онлайн на отбор либо отгрузку товаров. На складах внедрили систему адресного хранения, определили зоны раздельного хранения отходов, разработали матрицу компетенций для сотрудников и план развития персонала.

По словам генерального директора Павла Ильяшенко, благодаря экспертам РЦК, которые вели нацпроект в компании, удалось более досконально вникнуть в процессы, происходящие в торговле и производстве. Это помогло выявить массу ошибок и упростило последовательность тех или иных действий. А каждое лишнее действие в бизнесе стоит денег.

Ранее тренеры Регионального центра компетенций обучили здесь 10 сотрудников инструментам бережливого производства. Два работника приобрели статус инструктора по бережливому производству. Теперь предприятие в течение 2,5 лет будет самостоятельно тиражировать опыт бережливого производства на другие процессы.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Производительность труда» призван обеспечить 5%-ный ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.