Салехард, 12 октября 2022, 15:43 — REGNUM В Тюмени на железнодорожном вокзале 12 октября торжественно проводили бойцов подразделения из Ямала на дополнительную подготовку в Южном федеральном округе. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Торжественные проводы бойцов подразделения, сформированного из жителей Ямала, сопровождали депутат Тюменской областной думы, ранее заместитель главы Ямала, Ирина Соколова, начальник Тюменского гарнизона генерал-майор Дмитрий Евмененко, православный и мусульманский священнослужители, родные и близкие.
Тюменские волонтёры передали солдатам и офицерам памятные письма-треугольники, а также шахматные доски с автографами депутата Госдумы РФ, многократного чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова.
Ранее ИА REGNUM сообщало об отправке 12 и 13 октября 90 добровольцев из Югры на защиту жителей новых территорий России в Южном федеральном округе.