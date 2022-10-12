Салехард, , 15:43 — REGNUM В Тюмени на железнодорожном вокзале 12 октября торжественно проводили бойцов подразделения из Ямала на дополнительную подготовку в Южном федеральном округе. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Проводы бойца с Ямала Информационный центр правительства Тюменской области

Торжественные проводы бойцов подразделения, сформированного из жителей Ямала, сопровождали депутат Тюменской областной думы, ранее заместитель главы Ямала, Ирина Соколова, начальник Тюменского гарнизона генерал-майор Дмитрий Евмененко, православный и мусульманский священнослужители, родные и близкие.

Тюменские волонтёры передали солдатам и офицерам памятные письма-треугольники, а также шахматные доски с автографами депутата Госдумы РФ, многократного чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отправке 12 и 13 октября 90 добровольцев из Югры на защиту жителей новых территорий России в Южном федеральном округе.