Черкесск, , 15:43 — REGNUM Карачаево-Черкесия направила очередную партию гуманитарной помощи жителям Донбасса и военнослужащим, которые выполняют поставленные задачи в зоне спецоперации. Из республики в город Макеевка (ДНР) отправился конвой с 94 тоннами груза, сообщил 12 октября глава республики Рашид Темрезов.

Гуманитарная помощь ИА REGNUM

Жители Карачаево-Черкесии с участием общественных организаций и органов власти послали для мобилизованных из региона и населения Макеевки 1500 продуктовых наборов, в том числе консервов, макарон, круп, 70 тонн питьевой воды, 1500 гигиенических наборов и 500 наборов для школьников.

«Это, конечно, не первая и далеко не последняя наша поддержка: сегодня все делается для максимальной помощи нашим армейцам, которые верой и правдой служат своему Отечеству. Гуманитарные грузы и помощь мобилизованным от Карачаево-Черкесии формируется централизовано», — написал Темрезов в своем телеграм-канале.

Он поблагодарил за помощь в отправке груза российским бойцам и населению Донбасса сенатора Анзора Салпагарова. Он «держал на контроле весь процесс: от формирования списка необходимого и закупки до комплектования груза и его отправки», подчеркнул Темрезов.

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