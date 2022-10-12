Бухарест, , 15:42 — REGNUM В румынском черноморском порту Констанца задержана рекордная в новейшей истории региона партия контрабандных тканей. Об этом 12 октября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

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По предварительным данным, нелегальный груз синтетических материалов общей стоимостью в 1,1 млн леев ($200 тыс.) прибыл в Румынию кораблем из Пакистана. Груз направлялся получателю на территории бывшей УССР.

Контрабандный товар изъят. Предполагается, что в ближайшее время он будет реализован на рынках Румынии.

Напомним, ранее румынское правительство объявило о проведении масштабной акции по борьбе с незаконным ввозом товаров в страну.