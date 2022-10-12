Москва, 12 октября, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Ряд пунктов управления киевских нацистов на территории б. УССР и в Донецкой Народной Республике (ДНР) поразили Вооружённые силы (ВС) России. Об этом 12 октября говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

Mil.ru Удар по боевикам

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены пункты управления ВСУ в районах населенных пунктов Великая Костромка Днепропетровской области, Константиновка Донецкой Народной Республики и Лежино Запорожской области», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что также ВКС РФ поразили 41 артиллерийское подразделение на огневых позициях и живую силу и военную технику бандеровцев в 156 районах.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что за прошедшие 24 часа истребители Воздушно-космических сил России сбили самолёт Су-24 и вертолёт Ми-8 киевских боевиков.