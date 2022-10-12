Москва, , 15:40 — REGNUM Российские войска не дали киевским подразделениям атаковать два населённых пункта в Херсонской области и уничтожили более 90 боевиков ВСУ. Об этом сообщает 12 октября Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации на территории б. УССР.

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В ведомстве уточнили, что попытка атаки пресечена на авдеевском направлении. Когда ВСУ выдвинулись в направлении населённых пунктов Костромка и Ищенка, российские войска нанесли им огневое поражение.

«Уничтожено два танка, три бронеавтомобиля, пять пикапов и более 90 военнослужащих [ВСУ]», — говорится в сообщении.

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