* талибы — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, , 15:38 — REGNUM В афганской провинции Панджшер талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовят новую кампанию. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно источникам, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перебросили свои отряды к позициям сил Фронта национального сопротивления Афганистана в уезде Париан.

Источники во Фронте сопротивления также сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) недавно перебросили в Париан не менее 1200 новых боевиков.

Член фронта на условиях анонимности сообщил газете «8 Собх», что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) планируют атаковать лагерь Кухсар в уезде Париан.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока никак не прокомментировали этот вопрос.

Следует отметить, что боестолкновения между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и силами Фронта сопротивления в Панджшере не прекращаются уже несколько дней.