Москва, 12 октября, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Законопроект о борьбе с буллингом (травлей) в образовательных учреждениях разработали депутаты четырех фракций Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Понятие травли, предложенное в законопроекте, охватывает все варианты психологического или физического агрессивного поведения в отношении обучающегося, отмечают авторы.

Парламентарии предлагают внести поправки в КоАП, предполагающие ответственность за непринятие учебными заведениями нормативных актов по профилактике травли. Штраф предлагается установить в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Непринятие мер по профилактике образовательные учреждения предлагается карать штрафом в размере от 100 тыс. до 150 тыс. рублей.

Воссоздать на базе школ полноценные психологические службы предложил ранее лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.