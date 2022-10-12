Москва, 12 октября, 2022, 15:36 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа истребители Воздушно-космических сил (ВКС) России сбили самолёт Су-24 и вертолёт Ми-8 киевских боевиков. Об этом 12 октября говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС РФ

«Истребительной авиацией ВКС России над населенным пунктом Христофоровка Николаевской области сбит самолёт Су-24 воздушных сил [Киева]. Кроме того, в районе населенного пункта Великая Александровка Херсонской области сбит [киевский] вертолёт Ми-8», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что все попытки киевских нацистских формирований атаковать на криворожском направлении были успешно отбиты российским военными