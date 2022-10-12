Казань, , 16:17 — REGNUM В Татарии за 40 неделю 2022 года зарегистрировали 15 653 случая заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями (42,2 на 10 тыс. населения). Грипп в основном выявляют среди взрослого населения (7003 случая, 23,4 на 10 тыс. населения), сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Вирус гриппа Иван Шилов © ИА REGNUM

Заболевания регистрируют во всех муниципальных образованиях Татарии. Наибольший уровень заболеваемости отмечается в Нижнекамском, Альметьевском и Зеленодольском районах, а также в Казани и Набережных Челнах.

По состоянию на 10 октября в республике против гриппа привито более 827,3 тыс. человек (22,3% населения), освоено 60,4% от поступивших доз. Среди взрослых иммунизацию прошли 575 851 человек (61%) и 251 470 детей (59,3%).

Ранее ИА REGNUM сообщало, при заболевании гриппом возникают серьезные поражения сердечно-сосудистой системы, дыхательных органов, центральной нервной системы, среди осложнений после гриппа — синуситы, бронхиты, отиты и другие.

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