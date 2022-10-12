Казань, 12 октября, 2022, 16:17 — ИА Регнум. В Татарии за 40 неделю 2022 года зарегистрировали 15 653 случая заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями (42,2 на 10 тыс. населения). Грипп в основном выявляют среди взрослого населения (7003 случая, 23,4 на 10 тыс. населения), сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Вирус гриппа

Заболевания регистрируют во всех муниципальных образованиях Татарии. Наибольший уровень заболеваемости отмечается в Нижнекамском, Альметьевском и Зеленодольском районах, а также в Казани и Набережных Челнах.

По состоянию на 10 октября в республике против гриппа привито более 827,3 тыс. человек (22,3% населения), освоено 60,4% от поступивших доз. Среди взрослых иммунизацию прошли 575 851 человек (61%) и 251 470 детей (59,3%).

Ранее ИА REGNUM сообщало, при заболевании гриппом возникают серьезные поражения сердечно-сосудистой системы, дыхательных органов, центральной нервной системы, среди осложнений после гриппа — синуситы, бронхиты, отиты и другие.

Читайте также: ВОЗ: гриппом и ОРВИ ежегодно болеют 10% населения планеты