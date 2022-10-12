Херсон, , 15:34 — REGNUM Средства ПВО перехватили 12 снарядов РСЗО HIMARS над Херсонской областью. В Херсонской, Николаевской областях и ДНР сбиты четыре беспилотника ВСУ, сообщает 12 октября Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации на территории б. УССР.

Залп ПВО Mil.ru

Беспилотники киевских войск, уточнили в ведомстве, уничтожены у Новой Каменки и Садка в Херсонской области, Явкино Николаевской области и у Польного в ДНР.

«Перехвачено 12 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS в районе населённого пункта Бургунка Херсонской области и Каховской ГЭС», — говорится в сообщении.

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