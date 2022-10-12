Пермь, 12 октября, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Пермский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Дзержинского районного суда Перми в отношении уроженцев Нигерии, проживающих в Воронеже, сообщили 12 октября в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

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Молодые люди признаны виновными в мошенничестве. Они обманывали женщин. Ущерб, нанесенный доверчивым гражданкам, составил 600 тыс. рублей.

Один злоумышленник знакомился через соцсеть с женщинами, в том числе и из Перми. Через какое-то время он под предлогом отправления посылки с дорогим подарком для них и денег в валюте просил оплатить стоимость доставки, с учетом пересечения через границу до пункта назначения. Второй иностранец выполнял роль курьера.

Судом первой инстанции приговорил молодых людей к пяти и четырём годам лишения свободы. Отбывать срок они будут в колонии общего режима. Апелляция оставлена без удовлетворения.