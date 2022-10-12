Бишкек, , 15:33 — REGNUM На начало октября 2022 года валовые международные резервы Киргизии снизились до $2 млрд 500,4 млн (159 млрд 236 млн рублей). Такие данные приводит Национальный банк страны.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Это на $740,7 млн (47 млрд 172 млн рублей) или на 22,8% меньше, чем годом ранее.

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При этом только за последний месяц этот показатель уменьшился на $67,4 млн (4 млрд 292 млн рублей) или на 2,6%.

Gо сравнению с началом текущего года международные резервы республики сократились сразу на $477,1 млн (30 млрд 386 млн рублей) или на 16%.

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