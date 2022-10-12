Москва, 12 октября, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Вооруженные силы России отбили атаку трех рот ВСУ на поселок Кисловка, сообщили 12 октября в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

Отмечается, что на Купянском направлении основные усилия ВСУ в течение суток были сосредоточены на взятии населенного пункта Кисловка, которая была атакована силами трех ротных тактических групп и иностранных наемников одновременно с трех направлений.

«Противнику удалось вклиниться в оборону и выйти к западной окраине населенного пункта. Активными действиями наших войск и сосредоточенным огнем российской артиллерии подразделения (ВСУ) были выбиты с окраин Кисловки, рассеяны и отброшены на исходные позиции. Положение российских подразделений по переднему краю полностью восстановлено», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, ВСУ предпринимали безуспешные попытки наступления силами до трех рот в направлениях Табаевки, Орлянки Харьковской области и Куземовки Луганской Народной Республики.

«Все атаки российскими войсками успешно отражены. Общие потери ВСУ и наемников за сутки на данном направлении составили более 100 военнослужащих, четыре танка, три БМП и три турецких бронетранспортёра «Кирпи», — заключили в Минобороны.