Владимир, , 15:32 — REGNUM Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Владимира объявил 12 октября городской парламент, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Улицы Владимира Анна Кумицкая © ИА REGNUM

Депутаты назначили конкурс на 10 ноября 2022 года. Документы, необходимые для участия в конкусрном отборе, будут принимать в администрации с 17 по 31 октября. В состав комиссии от города Владимира делегированы депутаты горсовета Лариса Пышонина, Алексей Лызлов и Алексей Метелкин.

Как сообщало ИА REGNUM, должность главы города стала вакантной после того, как мэр Андрей Шохин стал сенатором РФ от исполнительного органа государственной власти Владимирской области. Исполнение обязанностей главы города возложены на первого заместителя главы администрации Владимира Александра Максимова.