* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 12 октября, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Координационная организация по оказанию помощи (ACBAR) в ходе проведенного ею опроса рассмотрела жалобы людей и организаций на вмешательство местных властей «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в распределение помощи. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

Результаты опроса показывают, что почти все организации серьёзно обеспокоены вмешательством сторонних лиц, в том числе местных представителей талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Согласно этому опросу, местные чиновники радикалов и старейшины племён вмешиваются в процесс оценки и распределяют помощь.

«Почти все агентства по оказанию помощи назвали вмешательство внешних сторон, в том числе местных властей и этнических старейшин, в оказание помощи в некоторых областях, серьёзной проблемой для выполнения их обязательств по удовлетворению потребностей людей», — говорится в исследовании.

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По данным источников в некоторых провинциях, вмешательство местных талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в процесс оказания помощи настолько велико, что ряд организаций перешли к выявлению нуждающихся нетрадиционными и скрытыми способами.

Следует отметить, что в течение последнего года международные гуманитарные организации и нуждающиеся неоднократно жаловались на вмешательство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в процесс доставки помощи.