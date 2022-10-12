Российские войска уничтожили в Запорожье штаб «Правого сектора»*
*запрещённая в России организация
Москва,
12 октября 2022, 15:31 — REGNUM В районе города Запорожье уничтожен штаб неонацистского движения «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили 12 октября в Министерстве обороны России.
Министерство обороны
Дарья Антонова © ИА REGNUM
В ежедневной сводке Министерства обороны говорится об уничтожении в районе города Запорожье, оккупированного киевскими боевиками, штаба националистического формирования «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также узла связи националистического формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и двух пунктов дислокации иностранных наёмников.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.