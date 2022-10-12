* запрещённая в России организация

Москва, 12 октября, 2022, 15:31 — ИА Регнум. В районе города Запорожье уничтожен штаб неонацистского движения «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили 12 октября в Министерстве обороны России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны

В ежедневной сводке Министерства обороны говорится об уничтожении в районе города Запорожье, оккупированного киевскими боевиками, штаба националистического формирования «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также узла связи националистического формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и двух пунктов дислокации иностранных наёмников.