Москва, , 15:30 — REGNUM Комитет Госдумы по экономической политике и Минцифры РФ не поддержали законопроект депутатов от ЛДПР, по которому предлагается защитить телезрителей от чрезмерного количества рекламы в прайм-тайм, передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Напомним, в документе предлагалось дополнить закон «О рекламе» нормой, согласно которой запрещается прерывать рекламой и совмещать с рекламой способом «бегущей строки» телепередачи, в том числе художественные фильмы, транслируемые в период с 18 до 23 часов.

«Нужно сказать, что для того же матча, который транслируется в одной версии на всю страну, временные рамки будут означать с 9 утра для Чукотки и заканчиваться в 24 часа для Калининграда. Кроме того, спортивные трансляции закупаются, как правило, вместе с блоком рекламы, что позволяет телеканалам компенсировать часть расходов на закупку этих прав. В данном случае нам придется матч финансировать полностью за счет бюджета и права эти стоят совсем не копейки», — сказал представитель Минцифры РФ Геннадий Трубицын в ходе заседания комитета.

По итогам обсуждения инициативы члены комитета Госдумы по экономполитике проголосовали за отрицательное заключение на законопроект.

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