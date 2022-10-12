Москва, , 15:29 — REGNUM Все попытки киевских нацистских формирований атаковать на криворожском направлении были успешно отбиты российским военными. Об этом 12 октября говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

«На криворожском направлении противник предпринимал попытки атаковать силами до двух батальонов населенные пункты Нововоскресенское, Великая Александровка и Суханово Херсонской области. Российскими подразделениями все атаки успешно отражены», — говорится в сообщении.

Также указывается, что при этом были ликвидированы один танк, 16 боевых бронированных машин, четыре автомобиля и более 70 боевиков ВСУ.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооружённые силы (ВС) РФ не позволили киевским нацистам форсировать реку Жеребец в Луганской Народной Республике (ЛНР)