Нижний Новгород, 12 октября, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Имя спортсменки из Нижегородской области Дины Авериной вписали в Книгу рекордов России — за рекордное количество побед на чемпионатах мира по художественной гимнастике.

Minsport.gov.ru Дина Аверина

За годы спортивной карьеры ей удалось завоевать 18 золотых медалей.

Отметим, что Дина Аверина смогла побить прежний рекорд, принадлежавший гимнастке Евгении Канаевой, на счету которой 17 золотых медалей, привезённых с чемпионатов мира.