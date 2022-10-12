Париж, , 15:27 — REGNUM Депутат французской партии «Национальное объединение» Джордан Барделла считает, что министр экономики Франции Бруно Ле Мэр должен извиниться перед французами, передает BFM TV.

Зал заседаний парламента Франции Richard Ying et Tangui Morlier

Джордан Барделла выступил в защиту Александра Лубе после того, как в Национальном собрании вспыхнула перепалка между ним и Брюно Ле Мэром. Депутат назвал министра экономики «трусом» после вопроса о промышленном суверенитете.

«Да, господин мэр и господин Макрон проявили трусость в экономических вопросах. Да, они вели себя как ликвидаторы во главе государства. Да, они не защищают интересы Франции», — заявил Джордан Барделла.

«Свобода слова сейчас в опасности», — добавил депутат Европарламента.

Как сообщало ИА REGNUM, Сильви Берманн, бывший посол Франции в Москве, заявила, что не думает, что Россия собирается атаковать другие страны.

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