Депутат во Франции призвал министра экономики извиниться перед французами
Париж, 12 октября, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Депутат французской партии «Национальное объединение» Джордан Барделла считает, что министр экономики Франции Бруно Ле Мэр должен извиниться перед французами, передает BFM TV.
Джордан Барделла выступил в защиту Александра Лубе после того, как в Национальном собрании вспыхнула перепалка между ним и Брюно Ле Мэром. Депутат назвал министра экономики «трусом» после вопроса о промышленном суверенитете.
«Да, господин мэр и господин Макрон проявили трусость в экономических вопросах. Да, они вели себя как ликвидаторы во главе государства. Да, они не защищают интересы Франции», — заявил Джордан Барделла.
«Свобода слова сейчас в опасности», — добавил депутат Европарламента.
Как сообщало ИА REGNUM, Сильви Берманн, бывший посол Франции в Москве, заявила, что не думает, что Россия собирается атаковать другие страны.
Читайте также: Во Франции считают, что Россия не собирается нападать на страны ЕС и НАТО