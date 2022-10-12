Москва, , 17:00 — REGNUM Турция предпочитает «держать руку на пульсе» абсолютно по всем вопросам, и особенно — в сфере безопасности. Об этом 12 октября написал в своём телеграм-канале российский тюрколог Владимир Аватков, комментируя состоявшийся накануне разговор министров обороны России Сергея Шойгу и Турции Хулуси Акара.

Солдат. Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, турецкие власти вновь фактически предложили себя в роли посредника в переговорах между Кремлём и представителями киевского режима.

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Эксперт отметил, что активизация российских военных на территории б. УССР существенно беспокоит Турцию, которая возлагала большие надежды на эти земли.

«Но теперь Анкаре приходится судорожно согласовывать и сверять почти каждый шаг с Москвой. К слову, практически та же ситуация сложилась в Сирии, где амбиции Турции существенным образом усмирил ввод российских ВКС», — подчеркнул он.

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Также беспокойство у турецких властей вызвали данные о подготовке теракта на «Турецком потоке» и информация о том, что «зерновая сделка» использовалась для теракта на Крымском мосту, считает Аватков.

«Значит, Турции надо повышать переговорные ставки или, скрипя зубами, соглашаться с тем, что до статуса мировой державы ей ещё далеко, и надо сократить амбиции. И вот тут самое страшное: когда не получается, растущие державы начинают злиться и чудить, действовать агрессивно и эмоционально — как дети», — констатировал эксперт.

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