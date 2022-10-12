Женева, Швейцария, , 15:24 — REGNUM Очередная волна заражений коронавирусной инфекцией может накрыть страны Европы, заявили 12 октября в ВОЗ и в Европейском центре профилактики и контроля заболеваний на фоне роста числа заболевших, сообщает Reuters.

ВОЗ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Хотя ситуация не такая, как год назад, ясно, что пандемия COVID-19 еще не закончилась», — говорится в совместном заявлении директора ВОЗ по Европе Ханса Клюге и директора ECDC Андреа Аммон.

«К сожалению, мы снова наблюдаем рост показателей в Европе, что свидетельствует о начале новой волны инфекций», — добавили они.

Данные ВОЗ по регионам показали, что только в Европе был зарегистрирован рост числа случаев COVID-19 на неделе, закончившейся 2 октября, что на 8% больше, чем на предыдущей неделе.

Эксперты в области общественного здравоохранения предупредили, что усталость от вакцин и путаница с тем, какими препаратами можно прививаться, вероятно, ограничат использование бустерных вакцин в регионе.

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