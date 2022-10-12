Луганск, 12 октября, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) РФ не позволили киевским нацистам форсировать реку Жеребец в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 12 октября говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

«На краснолиманском направлении пресечены очередные безуспешные попытки противника форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Райгородка, Кармазиновка, Розовка, Макеевка и Новолюбовка Луганской Народной Республики», — говорится в сообщении.

Также указывается, что при этом было ликвидировано три боевые машины пехоты, два бронированных автомобиля и около 60 боевиков ВСУ.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что экипажи российской штурмовой авиации продолжают наносить ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ.