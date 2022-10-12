Кабул, , 15:23 — REGNUM Центральный банк Афганистана сообщает, что в Кабул прибыл пакет наличных в размере 40 миллионов долларов «в продолжение гуманитарной помощи от международного сообщества», передаёт телеканал Afghanistan International.

Доллары Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

Центробанк сообщил, что деньги были переданы частному банку.

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Чиновники талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Центральном банке приветствовали гуманитарную помощь и попросили международное сообщество предоставить помощь через банковский сектор.

Центральный банк, находящийся под контролем талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), регулярно получает пакеты денежной помощи после возвращения движения к власти. Однако есть определённые сомнения относительно источника этих средств.

Страны мира, ни одна из которых не признает талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), неоднократно заявляли, что оказывают свою помощь через иностранные гуманитарные агентства.

Ранее ООН объявила, что за год она предоставила помощь в размере более одного миллиарда долларов наличными, которая осталась вне досягаемости талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Вероятно ООН имеет в виду деньги, которые еженедельно доставляются Центральному банку Афганистана.