Москва, 12 октября, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Российские военные отразили атаку киевских боевиков на запорожском направлении. Об этом 12 октября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«На Запорожском направлении в районе населённого пункта Новодаровка российскими подразделениями отражена попытка атаки ВСУ силами до взвода при поддержке бронетехники», — сказал Конашенков.

Он уточнил, что в результате уничтожено семь киевских военнослужащих и бронеавтомобиль.