Курган, 12 октября, 2022, 15:23 — ИА Регнум. В Курганской области по итогам внепланового объезда нескольких дворов областного центра главой региона Вадимом Шумковым, уволен начальник Государственной жилищной инспекции Владимир Чупахин. Об этом сообщает пресс-служба главы Зауралья.

Пресс-служба губернатора Курганской области Вадим Шумков во время обхода курганских дворов

Во дворах Кургана губернатор Шумков увидел неудовлетворительную работу управляющих компаний.

«Дико смотрится, когда в центре областного города встречаются дворы, где вообще не осуществляется никаких работ по их содержанию. Подобные «деятели», руководящие такими управляющими компаниями, нередко умело прячутся то за «мораториями», то за своим коммерческим статусом. Они собирают деньги с пенсионеров и не предоставляют услуги вообще либо по принципу «кое-как», выводя деньги, по факту — обворовывая пожилых людей», — отметил по итогам незапланированной проверки Вадим Шумков.

Кроме того, губернатор Курганской области рекомендовал мэру Кургана Елене Ситниковой привлечь к ответственности сотрудников горадминистрации, ответственных за порядок в данном направлении деятельности муниципалитета.

Отметим, что Владимир Чупахин возглавлял Госжилинспекцию по Курганской области с 2016 года. Новым начальником ведомства назначен его заместитель — Дмитрий Пысин.