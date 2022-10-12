Уфа, 12 октября, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Новую подстанцию на 500 киловольт намерены построить в башкирском Зауралье. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Башкирия

Данный вопрос рассматривался на совещании в правительстве региона.

По словам председателя правительства Башкирии Андрея Назарова, подстанция позволит преодолеть потенциальный энергодефицит в районах Зауралья.

Он напомнил, что эта территория Башкирии является перспективной, она состоит из восьми крупных муниципальных районов и города Сибая.

«Ключевым фактором, сдерживающим инвестиционное развитие, является растущая нехватка энергоресурсов. Мощностей Магнитогорского энергоузла уже недостаточно, поэтому предусмотрено строительство новой подстанции на 500 киловольт. Это позволит преодолеть потенциальный энергодефицит и создать «задел» на будущее», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Напомним, что в Башкирии утверждена стратегия социально-экономического развития Зауралья до 2030 года, разработан проект «Инфраструктурное развитие Башкирского Зауралья», действует утвержденная главой Башкирии дорожная карта «Энергоснабжение Зауралья». В республике планируется построить железнодорожную линию «Сибай — Подольск — Новорудная», развивать добывающую и перерабатывающую металлургическую промышленность, создать туристско-рекреационную зону «Урал».