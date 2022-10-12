Ярославль, 12 октября, 2022, 15:58 — ИА Регнум. В аппарат бизнес-омбудсмена Альфира Бакирова поступило первое официальное обращение на тему частичной мобилизации. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на аппарат Уполномоченного.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Из-за увольнения значительного количества сотрудников руководитель ярославской компании столкнулся с угрозой невыполнения крупного договора —поставки цифровых лабораторий в один из институтов. Контрактнужно выполнить в середине декабря 2022-го, но после объявления частичной мобилизации значительная часть мужчин-сотрудников, задействованных в разработке и производстве лабораторий, написали заявления об увольнении. При этом новых «сборщиков» привлечь не получится — закупаемые по этому договору цифровые лаборатории отличаются от поставляемых ранее.

Предприниматель рассказал о сложившейся ситуации заказчику и попросил расторгнуть договор без каких-либо последствий. Однако представители института сказали, что не могут не взыскать штраф из-за возможной проверки контролирующих органов. В случае невыполнения контракта руководителю компании нужно будет выплатить более 2,7 млн рублей, что для него очень существенно. Кроме того, из-за дефицита квалифицированных кадров уменьшится количество закупок и снизится прибыль. Существование компании будет поставлено под угрозу.

Региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей Альфир Бакиров говорит, что эта жалоба — лишь первая ласточка. Многочисленные вопросы от бизнеса по теме частичной мобилизации, отсрочки, брони в его аппарат поступают периодически, но с последним предпринимателей переадресовывают в военкомат.

«Мы консультируем предпринимателей-работодателей по законодательству, связанному с военной службой и мобилизацией: как приостановить трудовой договор, можно ли временно принять другого специалиста, какие меры поддержки бизнеса сейчас обсуждаются… С таким практическим кейсом столкнулись впервые, и я уверен, что он не единичен. Пока на законодательном уровне подобные вопросы не урегулированы, под форс-мажор этот случай не подпадает, хотя все понимают, что вины предпринимателя здесь нет. И здесь можно надеяться лишь на добрую волю заказчика», — рассуждает бизнес-омбудсмен.

Сейчас он планирует обратиться в адрес заказчика и федерального бизнес-омбудсмена Бориса Титова с просьбой оказать содействие ярославскому бизнесмену.