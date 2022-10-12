Мелитополь, , 15:17 — REGNUM В составе вооружённых формирований орган киевского оккупационного режима на линии боевого соприкосновения в Запорожской области принимают участие в военных действиях наёмники из 34 стран мира. Об этом 12 октября сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» член главного совета региона Владимир Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Наемники Pexels

«Нами подтверждено присутствие наемников из 34 стран на запорожской линии боевого соприкосновения, в самом городе (Запорожье), на базах и так далее», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что город Ясиноватая в Донецкой Народной Республики (ДНР) был обстрелян со стороны бандеровцев.