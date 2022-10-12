Минеральные Воды, Ставропольский край, , 15:16 — REGNUM В Ставропольском крае совершено нападение на начальника отделения ПФ. Неизвестный ворвался в здание и облил её бензином, после чего поджег. Женщина жива, ей оказывают помощь медики. Об этом сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Арест Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, инцидент произошел 12 сентября в городе Минеральные Воды. Нападавший задержан. С ним работают сотрудники правоохранительных органов.

«Сегодня в городе Минеральные Воды произошла внештатная ситуация. Неизвестный мужчина ворвался в здание местного отделения пенсионного фонда, облил его начальницу бензином и поджег. К счастью, женщина осталась жива, она госпитализирована, с ней работают медики. Правоохранители установили и задержали нападавшего», — написал Владимиров в своем телеграм-канале.

Он выразил благодарность сотрудникам правопорядка за оперативность. В настоящее время устанавливаются причины неадекватного поведения нападавшего.