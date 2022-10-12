Минеральные Воды, Ставропольский край, 12 октября 2022, 15:16 — REGNUM В Ставропольском крае совершено нападение на начальника отделения ПФ. Неизвестный ворвался в здание и облил её бензином, после чего поджег. Женщина жива, ей оказывают помощь медики. Об этом сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
По его словам, инцидент произошел 12 сентября в городе Минеральные Воды. Нападавший задержан. С ним работают сотрудники правоохранительных органов.
Он выразил благодарность сотрудникам правопорядка за оперативность. В настоящее время устанавливаются причины неадекватного поведения нападавшего.