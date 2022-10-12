Минеральные Воды, Ставропольский край, 12 октября, 2022, 15:16 — ИА Регнум. В Ставропольском крае совершено нападение на начальника отделения ПФ. Неизвестный ворвался в здание и облил её бензином, после чего поджег. Женщина жива, ей оказывают помощь медики. Об этом сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

По его словам, инцидент произошел 12 октября в городе Минеральные Воды. Нападавший задержан. С ним работают сотрудники правоохранительных органов.

«Сегодня в городе Минеральные Воды произошла внештатная ситуация. Неизвестный мужчина ворвался в здание местного отделения Пенсионного фонда, облил его начальницу бензином и поджег. К счастью, женщина осталась жива, она госпитализирована, с ней работают медики. Правоохранители установили и задержали нападавшего», — написал Владимиров в своем телеграм-канале.

Он выразил благодарность сотрудникам правопорядка за оперативность. В настоящее время устанавливаются причины неадекватного поведения нападавшего.