Тирана, , 15:24 — REGNUM Депутат парламента Албании из рядов Социалистической партии Люльета Бозо 11 октября призвала вузовских преподавателей следовать долгу ученого и не бойкотировать занятия.

Мизулина Иван Шилов © ИА REGNUM

Слова Бозо, ученого с 58-летним стажем, стали реакцией на петицию вузовских преподавателей и протестами против повышения заработной платы за счет средств, выделенных на научные исследования. В эфире албанского телеканала Top Channel депутат заявила о поддержке идеи о повышении заработных плат преподавателей, однако подчеркнула, что «некоторые проблемы не связаны ни с левыми, ни с правыми, образование принадлежит всем».

Бозо выразила солидарность с премьер-министром Албании Эди Рамой в том, что педагоги не должны получать одинаковую зарплату и ее размеры должны определяться результатами проделанной работы.

«Пусть подумают, сядут и займутся проектами » — подчеркнула Бозо.

Репутация Бозо в албанском обществе крайне противоречива из-за ее открытой поддержки Энвера Ходжи, которого в политическом мейнстриме принято считать диктатором.

Читайте ранее в этом сюжете: Самарская область. Семинар "Формирование уважительного отношения общества к налогоплательщику с помощью PR-методов".