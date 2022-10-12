* талибам — запрещённая в России организация

Вашингтон, 12 октября, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что США ограничили выдачу виз талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из-за угнетения женщин в Афганистане.

Tt.usembassy.gov Американская виза

Агентство Reuters со ссылкой на Блинкена сообщило, что Соединённые Штаты ограничили выдачу виз нынешним и бывшим членам «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из-за давления на женщин и девочек.

Reuters не предоставило более подробной информации по этому поводу.

В настоящее время Абдул Баки Хаккани, министр высшего образования, и Саид Ахмад Шахидхейль, заместитель министра образования правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не могут совершать поездки из-за санкций, наложенных за ограничения на образование девочек.

На своём заседании в начале сентября члены Совета Безопасности ООН не смогли договориться о продлении освобождения от поездок 13 представителей талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).