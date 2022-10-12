Псков, 12 октября, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Мобилизованные жители Псковской области получат единовременную выплату в 50 тыс. рублей, а члены их семей смогут воспользоваться комплексом мер социальной поддержки, сообщили 12 октября в пресс-службе областной администрации.

Pskov.ru Герб Псковской области

«Также мобилизованный или его супруга будут освобождены от уплаты транспортного налога на один легковой автомобиль за период 2021 и 2022 годов», — уточнили в пресс-службе.

Особое внимание будет оказываться родственникам мобилизованных — детям, пожилым членам семьи и лицам с ограниченными возможностями, проживающим в Псковской области: для этих категорий граждан предусмотрен комплекс мер социальной поддержки.

«Речь идет об освобождении от платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях региона; праве детей мобилизованных о первоочередном зачислении в муниципальные дошкольные образовательные организации и переводе в дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации, расположенные рядом с местом проживания», — пояснили в администрации Псковской области.

Также дети мобилизованных, дошкольного, школьного возрастов, воспитанники колледжей и училищ, будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Аналогичную материальную поддержку получат и студенты очных отделений учреждений среднего профессионального образования Псковской области.

«Кроме того, семьям мобилизованных граждан доступны бесплатная психологическая помощь и содействие в оформлении документов, необходимых для получения предусмотренных законодательством социальных и иных выплат», — добавили в пресс-службе.

Пожилые родственники мобилизованных получат право на внеочередной прием в организациях социального обслуживания, подведомственных комитету по социальной защите Псковской области. Этой категории граждан также положено бесплатное предоставление технических средств реабилитации и социального сопровождения «Тревожная кнопка».

Указ о мерах поддержки граждан Российской Федерации, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, и членов их семей, подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Как уточнили в обладминистрации, предусмотренные документом меры начнут действовать с 12 октября.