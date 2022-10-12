Осло, 12 октября, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Так называемый «банк судного дня» на архипелаге Шпицберген на этой неделе пополнился новыми партиями семян из 12 генбанков по всему миру. Свою первую партию также передали Ирак и Уругвай. Об этом сегодня, 12 октября, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Норвегии.

Александр Погожев, ИА REGNUM Семена

Хранилище семян на Шпицбергене, расположенное в пещерах вечной мерзлоты на архипелаге Шпицберген, на полпути между материковой Европой и Северным полюсом, открывается только три раза в год. Хранилище, созданное в 2008 году, служит последним средством для национальных и региональных генобанков. Оно также сыграло важную роль в период с 2015 по 2019 год в восстановлении коллекций семян, повреждённых во время сирийского кризиса.

В «банк судного дня» на Шпицбергене добавлены более 45 тысяч образцов семян. С учётом новой партии хранилище превысило отметку в 1,2 млн единиц. Отмечается, что Ирак и Уругвай впервые пополняют хранилище, а Южная Корея вносит уже четвёртый депозит с 2008 года и планирует отправить ещё 40 тыс. семян в течение следующих 10 лет.

Первая партия семян из Ирака состоит из 418 образцов семян диких и культурных видов, включая пшеницу и рис, в то время как первоначальная поставка Уругвая осуществлена в виде 1892 семян пшеницы и ячменя.

«Восприятие риска может быть низким, но правда в том, что риски существуют всегда. От небольших аварий до пожара или катастрофы, связанной с погодой, может случиться все, что угодно», — сказал Федерико Кондон, управляющий генным банком Национального института сельскохозяйственных исследований Уругвая.

Как сообщало ИА REGNUM, компания «Piql India» физически разместила цифровую версию 3-х объектов наследия в архив «Arctic Vault», расположенный на архипелаге Шпицберген в Лонгйире. Оцифрованы и переданы в архив версии Тадж-Махала, пещеры Бхимбетка и древнего индийского города Дхолавира.

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