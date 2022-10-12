Москва, 12 октября, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Подорожание энергоресурсов по цепочке раскачивает инфляцию в ЕС, где она уже достигла 10%, заявил 12 октября президент России Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Тот ресурс, что приходит на европейский рынок, продается в буквальном смысле втридорога, как я уже сказал, и по цепочке раскачивает инфляцию. В еврозоне она уже достигла 10%. Страдают рядовые европейцы», — сказал Путин на «Российской энергетической неделе».

Российский лидер добавил, что за несколько лет счета за электроэнергию и газ в ЕС выросли более чем в три раза, а «население, как в Средневековье, стало запасаться дровами на зиму».