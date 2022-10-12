Москва, , 15:12 — REGNUM Газопроводы «Северный поток» можно отремонтировать, однако это должно иметь смысл дальнейшей обоснованной эксплуатации. Об этом 12 октября заявил президент России Владимир Путин.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Скажу, что отремонтировать газопроводы, подорванные и проходящие по дну Балтийского моря, конечно, возможно. Но это будет иметь смысл только в случае дальнейшей экономически обоснованной эксплуатации и, конечно, при обеспечении безопасности маршрута», — сказал Путин, выступая на международном форуме «Российская экономическая неделя».

Он также предложил переместить утраченный объём транзита на юг, к Чёрному морю, создав в Турции крупнейший газовый хаб.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября стало известно об аварии на нефтепроводе «Дружба» в Польше. На одной из двух ниток снизилось давление, поставки топлива перекрыты.