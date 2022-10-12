Ростов-на-Дону, 12 октября, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Губернатор Ростовской области Василий Голубев оказался недоволен темпами начисления единовременных выплат мобилизованным жителям Дона. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре 12 октября.

Donland.ru Василий Голубев

«К сожалению, процесс выверки всех документов оказался сложным, в результате темпами начисления выплат глава региона не удовлетворён. <…> Сегодня утром [губернатор] провел на эту тему очередное совещание, на котором потребовал максимально ускорить процедуры по оформлению и проведению выплат», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM сообщало, что мобилизованные жители Ростовской области получают единовременные выплаты в размере 150 тыс. рублей.