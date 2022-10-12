Уфа, 12 октября, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Сплошные проверки пассажирского транспорта пройдут в Уфе. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба городского ГИБДД.

УМВД по Ярославской области Сотрудники ГИБДД

Сообщается, что проверки будут направлены на снижение уровня аварийности на пассажирском транспорте, профилактику нарушений правил дорожного движения водителями автобусов и повышение безопасности перевозок пассажиров в городе.

Отмечается, что рейды будут проходить с участием сотрудников подразделений технического контроля.

Особое внимание специалисты будут обращать на техническое состояние автотранспортных средств, соответствие их конструкции установленным требованиям, прохождение водителями предрейсового медицинского и технического осмотров, а также соблюдение водителями режима труда и отдыха.

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