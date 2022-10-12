Москва, , 15:08 — REGNUM Комитет Госдумы по экономической политике поддержал предложение правительства РФ об отмене установленной для органов СВР и ФСБ максимальной суммы по закупкам у единственного поставщика, передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября.

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

Такая поправка предусмотрена ко второму чтению законопроекта об уточнении механизма изменения контрактов на выполнение работ по геологическому изучению недр, который был принят в первом чтении 17 мая 2022 года.

«Мы предлагаем не распространять на органы внешней разведки и ФСБ ограничение годового объема закупок у единственного поставщика, которое сейчас установлено в размере 50 млн рублей», — сказал на заседании комитета замминистра финансов РФ Алексей Лавров.

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