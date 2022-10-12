Москва, 12 октября, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по экономической политике поддержал предложение правительства РФ об отмене установленной для органов СВР и ФСБ максимальной суммы по закупкам у единственного поставщика, передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

Такая поправка предусмотрена ко второму чтению законопроекта об уточнении механизма изменения контрактов на выполнение работ по геологическому изучению недр, который был принят в первом чтении 17 мая 2022 года.

«Мы предлагаем не распространять на органы внешней разведки и ФСБ ограничение годового объема закупок у единственного поставщика, которое сейчас установлено в размере 50 млн рублей», — сказал на заседании комитета замминистра финансов РФ Алексей Лавров.

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